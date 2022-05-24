***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032058
BIST
14:222.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,84
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:2216,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2064
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:2217,2955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2595
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:22963,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,39
|Açılış
|: 963,20
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:20
|KGYO
|4,76
|1.726.928
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.618.347
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,70
|94.132.528
|% 8,18
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|DOKTA
|31,24
|4.393.989
|% 8,17
|
|SELVA
|9,42
|17.638.571
|% -7,65
|
|SEYKM
|7,67
|51.304.852
|% -5,31
|
|NUGYO
|6,35
|143.699.665
|% -4,94
|
|MNDRS
|3,13
|12.430.940
|% -4,57
|
|BANVT
|94,30
|4.898.100
|% -3,87
|
|GARAN
|15,32
|1.702.672.722
|% 0,99
|
|THYAO
|42,96
|1.558.029.243
|% 0,00
|
|SISE
|19,76
|1.001.540.259
|% 2,12
|
|KARSN
|6,06
|1.000.530.935
|% 5,39
|
|KRDMD
|14,36
|880.066.735
|% 0,98
|
|KARSN
|6,06
|1.000.530.935
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,57
|397.316.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|162.024.432
|% 0,79
|
|GARAN
|15,32
|1.702.672.722
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,39
|451.975.008
|% -0,23
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1240
|16,1286
|% 1,27
|
|Euro
|17,2708
|17,2934
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,0930
|20,1938
|% 0,57
|
|Frank
|16,6226
|16,7228
|% 1,22
|
|Riyal
|4,2854
|4,3069
|% 1,29
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,92
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.390
|6.487
|113,00
|
|Tam
|6.364
|6.524
|117,99
|
|Yarım
|3.076
|3.156
|57,07
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,54
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|