***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 13:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032031
BIST
14:422.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:4216,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1951
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:4217,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2505
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:42963,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,08
|Açılış
|: 963,87
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KGYO
|4,76
|1.734.377
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.706.683
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,72
|96.013.249
|% 8,29
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,55
|90.135.342
|% 7,71
|
|SELVA
|9,29
|20.734.402
|% -8,92
|
|NUGYO
|6,29
|147.652.357
|% -5,84
|
|MNDRS
|3,13
|13.335.387
|% -4,57
|
|ESCOM
|12,78
|15.628.643
|% -3,91
|
|BANVT
|94,30
|5.045.615
|% -3,87
|
|GARAN
|15,30
|1.765.831.941
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.614.580.565
|% -0,05
|
|KARSN
|6,00
|1.040.218.320
|% 4,35
|
|SISE
|19,71
|1.018.800.710
|% 1,86
|
|KRDMD
|14,31
|897.034.832
|% 0,63
|
|KARSN
|6,00
|1.040.218.320
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,57
|418.836.071
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|170.838.351
|% 0,79
|
|GARAN
|15,30
|1.765.831.941
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,37
|464.027.679
|% -0,68
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1051
|16,1233
|% 1,24
|
|Euro
|17,2661
|17,2919
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,1065
|20,2073
|% 0,64
|
|Frank
|16,6449
|16,7452
|% 1,36
|
|Riyal
|4,2868
|4,3083
|% 1,32
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,70
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,08
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.371
|6.531
|125,17
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,54
|
|Çeyrek
|1.544
|1.580
|30,27
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,15
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
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14:56DOKTA
Yüzde 5.61 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 556 adet işlem
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14:55XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 18, 506.00 milyon TL de
-
14:55TSGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 655 adet işlem
-
14:54DOCO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1, 401.70 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 948 adet işlem
-
14:52KARSN
Yüzde 4.70 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 556, 569 adet işlem