***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 13:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032038
BIST
14:422.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:4216,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1951
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:4217,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2505
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:42963,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 14,77
|Açılış
|: 963,87
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KGYO
|4,76
|1.729.522
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.706.012
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,75
|95.679.735
|% 8,46
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,70
|89.789.784
|% 7,92
|
|SELVA
|9,23
|20.548.479
|% -9,51
|
|NUGYO
|6,29
|147.652.357
|% -5,84
|
|MNDRS
|3,14
|13.192.519
|% -4,27
|
|SEYKM
|7,79
|53.242.867
|% -3,83
|
|ESCOM
|12,79
|15.539.106
|% -3,83
|
|GARAN
|15,35
|1.743.301.052
|% 1,19
|
|THYAO
|42,98
|1.595.958.302
|% 0,05
|
|KARSN
|6,02
|1.028.481.794
|% 4,70
|
|SISE
|19,75
|1.013.728.433
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,34
|891.416.111
|% 0,84
|
|KARSN
|6,02
|1.028.481.794
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,57
|414.298.887
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|162.911.809
|% 0,79
|
|GARAN
|15,35
|1.743.301.052
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,38
|459.664.896
|% -0,45
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1118
|16,1228
|% 1,24
|
|Euro
|17,2719
|17,2977
|% 1,54
|
|Sterlin
|20,1100
|20,2109
|% 0,66
|
|Frank
|16,6483
|16,7486
|% 1,38
|
|Riyal
|4,2865
|4,3080
|% 1,31
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,46
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.366
|6.527
|120,95
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,50
|
|Çeyrek
|1.543
|1.579
|29,25
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
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14:55XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 18, 506.00 milyon TL de
-
14:55TSGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 655 adet işlem
-
14:54DOCO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1, 401.70 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 948 adet işlem
-
14:52KARSN
Yüzde 4.70 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 556, 569 adet işlem
-
14:51VKFYO
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 133 adet işlem