***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 13:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032043
BIST
14:202.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,91
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:2016,1286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2030
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:2017,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2574
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:20964,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,37
|Açılış
|: 964,16
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:19
|KGYO
|4,76
|1.726.928
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.623.934
|% 9,83
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|ORCAY
|19,69
|94.223.947
|% 8,13
|
|DITAS
|24,94
|15.433.777
|% 7,97
|
|SELVA
|9,36
|17.726.294
|% -8,24
|
|SEYKM
|7,68
|51.546.250
|% -5,19
|
|NUGYO
|6,37
|144.051.673
|% -4,64
|
|MNDRS
|3,14
|12.438.476
|% -4,27
|
|BANVT
|94,30
|4.915.546
|% -3,87
|
|GARAN
|15,32
|1.707.921.164
|% 0,99
|
|THYAO
|42,96
|1.566.123.905
|% 0,00
|
|SISE
|19,75
|1.003.566.558
|% 2,07
|
|KARSN
|6,06
|1.001.351.805
|% 5,39
|
|KRDMD
|14,36
|880.314.374
|% 0,98
|
|KARSN
|6,06
|1.001.351.805
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,58
|397.424.757
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,27
|162.090.222
|% 0,00
|
|GARAN
|15,32
|1.707.921.164
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,39
|451.978.976
|% -0,23
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1239
|16,1287
|% 1,28
|
|Euro
|17,2742
|17,2939
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,1020
|20,2028
|% 0,62
|
|Frank
|16,6368
|16,7370
|% 1,31
|
|Riyal
|4,2882
|4,3097
|% 1,35
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,46
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.366
|6.527
|120,95
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,50
|
|Çeyrek
|1.543
|1.579
|29,25
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|