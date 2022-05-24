***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 13:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032044
BIST
14:302.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 14,93
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:3016,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2011
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:3017,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2649
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:30963,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,11
|Açılış
|: 963,90
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KGYO
|4,76
|1.729.522
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.660.664
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,70
|94.905.109
|% 8,18
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|DITAS
|24,92
|15.630.485
|% 7,88
|
|SELVA
|9,28
|19.090.018
|% -9,02
|
|NUGYO
|6,34
|145.612.684
|% -5,09
|
|SEYKM
|7,71
|52.112.036
|% -4,81
|
|MNDRS
|3,14
|12.803.125
|% -4,27
|
|POLTK
|643,50
|16.034.943
|% -4,18
|
|GARAN
|15,31
|1.712.574.483
|% 0,92
|
|THYAO
|43,00
|1.576.790.975
|% 0,09
|
|KARSN
|6,03
|1.015.850.409
|% 4,87
|
|SISE
|19,74
|1.007.640.378
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,34
|882.298.482
|% 0,84
|
|KARSN
|6,03
|1.015.850.409
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,57
|397.822.372
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|162.456.476
|% 0,79
|
|GARAN
|15,31
|1.712.574.483
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,39
|452.162.223
|% -0,23
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1219
|16,1289
|% 1,28
|
|Euro
|17,2816
|17,3035
|% 1,57
|
|Sterlin
|20,1006
|20,2015
|% 0,61
|
|Frank
|16,6316
|16,7318
|% 1,28
|
|Riyal
|4,2855
|4,3070
|% 1,29
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,46
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.366
|6.527
|120,95
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,50
|
|Çeyrek
|1.543
|1.579
|29,25
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|