***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032057
BIST
14:362.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,47
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:3616,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1759
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:3617,2812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2452
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:36963,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 14,95
|Açılış
|: 963,94
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KGYO
|4,76
|1.729.522
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.666.922
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,74
|95.299.766
|% 8,40
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,60
|89.421.305
|% 7,78
|
|SELVA
|9,26
|19.438.039
|% -9,22
|
|NUGYO
|6,29
|147.652.357
|% -5,84
|
|MNDRS
|3,12
|13.030.440
|% -4,88
|
|SEYKM
|7,76
|52.569.143
|% -4,20
|
|ESCOM
|12,77
|15.422.469
|% -3,98
|
|GARAN
|15,32
|1.718.858.766
|% 0,99
|
|THYAO
|43,00
|1.582.458.474
|% 0,09
|
|KARSN
|6,03
|1.026.158.830
|% 4,87
|
|SISE
|19,73
|1.010.873.813
|% 1,96
|
|KRDMD
|14,33
|886.258.737
|% 0,77
|
|KARSN
|6,03
|1.026.158.830
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,57
|402.308.786
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|162.645.109
|% 0,79
|
|GARAN
|15,32
|1.718.858.766
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,38
|453.074.984
|% -0,45
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0867
|16,1007
|% 1,10
|
|Euro
|17,2627
|17,2837
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,0945
|20,1953
|% 0,58
|
|Frank
|16,6383
|16,7385
|% 1,32
|
|Riyal
|4,2860
|4,3075
|% 1,30
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,46
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.366
|6.527
|120,95
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,50
|
|Çeyrek
|1.543
|1.579
|29,25
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|