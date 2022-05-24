***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032059
BIST
14:422.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:4216,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1951
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:4217,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2505
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:42963,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,08
|Açılış
|: 963,87
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:42
|KGYO
|4,76
|1.734.282
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.706.683
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,75
|95.809.445
|% 8,46
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,60
|89.941.258
|% 7,78
|
|SELVA
|9,27
|20.615.757
|% -9,12
|
|NUGYO
|6,29
|147.652.357
|% -5,84
|
|MNDRS
|3,13
|13.206.949
|% -4,57
|
|BANVT
|94,40
|5.021.473
|% -3,77
|
|ESCOM
|12,80
|15.616.022
|% -3,76
|
|GARAN
|15,33
|1.760.489.123
|% 1,05
|
|THYAO
|42,96
|1.597.451.513
|% 0,00
|
|KARSN
|6,03
|1.029.268.104
|% 4,87
|
|SISE
|19,75
|1.014.194.205
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,33
|893.680.318
|% 0,77
|
|KARSN
|6,03
|1.029.268.104
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,57
|414.341.262
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|164.554.323
|% 0,79
|
|GARAN
|15,33
|1.760.489.123
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,38
|459.944.985
|% -0,45
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1116
|16,1207
|% 1,23
|
|Euro
|17,2678
|17,2865
|% 1,47
|
|Sterlin
|20,1033
|20,2041
|% 0,62
|
|Frank
|16,6433
|16,7436
|% 1,35
|
|Riyal
|4,2866
|4,3081
|% 1,31
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,57
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,07
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.371
|6.531
|125,17
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,54
|
|Çeyrek
|1.544
|1.580
|30,27
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,19
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
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14:56DOKTA
Yüzde 5.61 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 556 adet işlem
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14:55XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 18, 506.00 milyon TL de
-
14:55TSGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 655 adet işlem
-
14:54DOCO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1, 401.70 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 948 adet işlem
-
14:52KARSN
Yüzde 4.70 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 556, 569 adet işlem