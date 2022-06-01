***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 10:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033801
BIST
10:322.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,70
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.578
En Düşük
2.554
10:3216,4274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0320
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4449
En Düşük
16,3733
10:3217,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6522
En Düşük
17,5427
10:32969,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 969,53
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MZHLD
|80,55
|6.709.464
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.753.231
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,67
|11.823.262
|% 8,44
|
|ALARK
|31,58
|155.165.040
|% 5,62
|
|ESCOM
|17,11
|23.008.136
|% 5,49
|
|AVGYO
|2,85
|16.232.361
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,14
|882.232
|% -7,36
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|METRO
|1,11
|41.406.692
|% -6,72
|
|MEPET
|3,33
|8.598.031
|% -5,13
|
|THYAO
|50,45
|1.184.592.180
|% 1,10
|
|KRDMD
|15,08
|521.826.563
|% 2,59
|
|SISE
|21,26
|462.182.756
|% 1,33
|
|EREGL
|34,78
|361.968.735
|% 1,70
|
|TUPRS
|274,00
|347.712.349
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,29
|73.393.794
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,69
|261.332.769
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,82
|134.986.716
|% -1,74
|
|METRO
|1,11
|41.406.692
|% -6,72
|
|KRDMD
|15,08
|521.826.563
|% 2,59
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4217
|16,4274
|% 0,20
|
|Euro
|17,6080
|17,6264
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,6278
|20,7313
|% 0,06
|
|Frank
|17,0401
|17,1428
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3662
|4,3881
|% 0,10
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,39
|