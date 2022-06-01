***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 10:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033803
BIST
11:592.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 31,74
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:5916,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0414
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:5917,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:59967,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,61
|Açılış
|: 967,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:59
|OZRDN
|12,91
|1.919.499
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,18
|206.092.065
|% 9,75
|
|MRGYO
|1,68
|18.598.255
|% 9,09
|
|MZHLD
|79,85
|11.984.569
|% 9,01
|
|PENTA
|486,00
|45.572.822
|% 7,64
|
|AVGYO
|2,84
|23.325.918
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.202.688
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|53.143.578
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,21
|1.509.124
|% -4,33
|
|THYAO
|49,88
|1.986.798.149
|% -0,04
|
|SASA
|37,88
|878.256.804
|% 3,84
|
|KRDMD
|14,98
|784.985.169
|% 1,90
|
|HEKTS
|32,10
|716.628.722
|% 2,49
|
|SISE
|21,16
|668.741.832
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,89
|452.958.865
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,71
|454.650.645
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,30
|121.652.103
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,98
|231.022.808
|% -0,75
|
|KARSN
|7,10
|400.688.682
|% 1,57
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4298
|16,4368
|% 0,25
|
|Euro
|17,6224
|17,6431
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,6165
|20,7199
|% 0,01
|
|Frank
|17,0270
|17,1296
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3696
|4,3915
|% 0,18
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,82
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,81
|