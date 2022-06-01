***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 10:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033802
BIST
14:012.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,60
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:0116,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0486
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4524
En Düşük
16,3733
14:0117,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:01969,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 969,12
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:01
|OZRDN
|12,91
|2.054.215
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|16.759.469
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,68
|22.056.630
|% 9,09
|
|PENTA
|492,30
|61.777.663
|% 9,04
|
|AKSEN
|23,00
|274.062.675
|% 8,90
|
|PSGYO
|13,02
|156.368.791
|% -9,58
|
|AVGYO
|2,85
|28.082.920
|% -8,36
|
|MEPET
|3,32
|18.326.995
|% -5,41
|
|AVTUR
|2,19
|1.767.066
|% -5,19
|
|METRO
|1,13
|64.968.949
|% -5,04
|
|THYAO
|49,64
|2.475.628.504
|% -0,52
|
|SASA
|37,82
|1.347.740.239
|% 3,67
|
|KRDMD
|14,87
|1.079.842.589
|% 1,16
|
|SISE
|21,02
|972.404.995
|% 0,19
|
|SAHOL
|20,98
|848.176.639
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,84
|642.541.883
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,74
|753.523.702
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,29
|135.647.781
|% 0,78
|
|KARSN
|7,16
|672.780.697
|% 2,43
|
|AKBNK
|8,45
|746.098.619
|% 1,08
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4403
|16,4440
|% 0,30
|
|Euro
|17,6254
|17,6425
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,6470
|20,7505
|% 0,16
|
|Frank
|17,0251
|17,1277
|% -0,01
|
|Riyal
|4,3719
|4,3938
|% 0,23
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,01
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.444
|6.542
|-33,00
|
|Tam
|6.421
|6.583
|-19,66
|
|Yarım
|3.104
|3.184
|-9,51
|
|Çeyrek
|1.557
|1.592
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,45
|