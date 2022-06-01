***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 17:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034009
BIST
17:572.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,88
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5716,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0472
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5717,5689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0528
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:57971,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 971,30
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.705.406
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|431.549.669
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|256.601.963
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.146.171
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|26.140.752
|% -7,41
|
|METRO
|1,12
|75.499.443
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.558.736
|% -5,63
|
|THYAO
|49,48
|3.737.444.729
|% -0,84
|
|SASA
|37,76
|2.037.138.532
|% 3,51
|
|GARAN
|15,03
|1.897.932.894
|% 3,30
|
|KRDMD
|14,96
|1.752.664.625
|% 1,77
|
|SISE
|21,02
|1.695.202.252
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,80
|1.095.982.327
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,74
|1.391.203.378
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.117.544.360
|% -0,75
|
|KARSN
|7,28
|1.398.583.402
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,45
|1.525.968.702
|% 1,08
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4089
|16,4426
|% 0,29
|
|Euro
|17,5281
|17,5689
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4587
|20,5613
|% -0,76
|
|Frank
|16,9706
|17,0728
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,80
|
|Altın Gr.
|972
|973
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL