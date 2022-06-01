***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 17:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034023
BIST
17:592.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,29
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5916,4230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0276
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5917,5705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0512
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:59971,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,48
|Açılış
|: 971,88
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PENTA
|496,60
|83.393.817
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.835.129
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.006.866
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|443.335.560
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|257.874.855
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.491.629
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|26.322.620
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|77.938.748
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,16
|2.571.240
|% -6,49
|
|THYAO
|49,52
|3.845.384.321
|% -0,76
|
|SASA
|37,76
|2.064.476.688
|% 3,51
|
|GARAN
|15,04
|1.923.377.334
|% 3,37
|
|KRDMD
|15,00
|1.786.845.775
|% 2,04
|
|SISE
|20,98
|1.743.173.837
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,80
|1.111.678.485
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,73
|1.413.850.642
|% 2,60
|
|DOHOL
|4,00
|1.156.364.525
|% -0,25
|
|KARSN
|7,28
|1.419.690.991
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,46
|1.548.048.055
|% 1,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3970
|16,4230
|% 0,17
|
|Euro
|17,5141
|17,5705
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,4202
|20,5226
|% -0,94
|
|Frank
|16,9421
|17,0442
|% -0,50
|
|Riyal
|4,3572
|4,3791
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,71
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,51
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL