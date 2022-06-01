***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 17:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034024
BIST
17:492.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,52
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:4916,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:4917,5534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0683
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5042
17:49972,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,28
|Açılış
|: 972,67
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PENTA
|496,60
|83.295.491
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|234.908.023
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.362.661
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|40.196.050
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|255.908.849
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.106.427
|% -9,97
|
|MEPET
|3,23
|25.883.436
|% -7,98
|
|METRO
|1,12
|74.978.623
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.522.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,46
|3.661.049.274
|% -0,88
|
|SASA
|37,76
|1.994.789.142
|% 3,51
|
|GARAN
|15,05
|1.862.134.936
|% 3,44
|
|KRDMD
|14,92
|1.728.811.144
|% 1,50
|
|SISE
|20,94
|1.652.750.388
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,81
|1.079.543.028
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,72
|1.360.114.920
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,98
|1.108.658.587
|% -0,75
|
|KARSN
|7,24
|1.326.727.697
|% 3,58
|
|AKBNK
|8,44
|1.503.425.803
|% 0,96
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3855
|16,3966
|% 0,01
|
|Euro
|17,5198
|17,5457
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4636
|20,5663
|% -0,73
|
|Frank
|16,9683
|17,0705
|% -0,35
|
|Riyal
|4,3646
|4,3865
|% 0,07
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,48
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,96
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL