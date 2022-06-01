***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 17:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034030
BIST
17:462.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 19,12
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:4616,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:4617,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0759
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5060
17:46971,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,21
|Açılış
|: 971,61
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ULUUN
|15,65
|234.627.371
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.349.712
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|40.095.931
|% 9,86
|
|PENTA
|495,90
|83.281.586
|% 9,83
|
|PSGYO
|12,96
|255.784.887
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.101.676
|% -9,97
|
|MEPET
|3,22
|25.865.582
|% -8,26
|
|AVTUR
|2,16
|2.510.620
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|74.928.902
|% -5,88
|
|THYAO
|49,38
|3.637.071.322
|% -1,04
|
|SASA
|37,78
|1.982.693.567
|% 3,56
|
|GARAN
|15,01
|1.841.626.933
|% 3,16
|
|KRDMD
|14,91
|1.720.028.914
|% 1,43
|
|SISE
|20,94
|1.639.870.022
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,81
|1.077.936.026
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,73
|1.359.864.991
|% 2,60
|
|DOHOL
|3,98
|1.107.711.167
|% -0,75
|
|KARSN
|7,22
|1.318.227.394
|% 3,29
|
|AKBNK
|8,44
|1.496.006.948
|% 0,96
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3850
|16,3987
|% 0,02
|
|Euro
|17,5163
|17,5458
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4637
|20,5664
|% -0,73
|
|Frank
|16,9704
|17,0726
|% -0,34
|
|Riyal
|4,3656
|4,3875
|% 0,09
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,95
|
|Altın Gr.
|970
|971
|1,26
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,58
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL