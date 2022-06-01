***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 17:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034013
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0571
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4550
En Düşük
16,3796
18:0517,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1206
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6704
En Düşük
17,4621
18:05979,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,03
|Açılış
|: 979,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
979,78
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|30,52
|3.125.642
|% 37,86
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% 3,26
|
|CLEBI
|259,10
|27.323.784
|% 0,00
|
|CMBTN
|211,00
|3.061.428
|% 0,00
|
|CMENT
|26,32
|153.651
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,36
|182.928.914
|% 0,00
|
|AGHOL
|40,20
|35.333.796
|% 0,00
|
|AGYO
|3,32
|43.841.100
|% 0,00
|
|ADEL
|24,18
|2.407.431
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|25.510.252
|% 0,00
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% 0,00
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 0,00
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 0,00
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% 3,26
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4441
|16,4516
|% 0,36
|
|Euro
|17,6128
|17,6753
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,5090
|20,6119
|% 0,51
|
|Frank
|17,1103
|17,2134
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3711
|4,3930
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,69
|
|Altın Gr.
|977
|978
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL