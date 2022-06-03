***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.06.2022 17:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034598
BIST
17:432.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,76
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:4316,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0749
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:4317,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0610
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:43987,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 987,91
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:41
|HEDEF
|6,93
|86.496.827
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.435.930
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|67.511.630
|% 9,97
|
|BOBET
|5,97
|135.914.459
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.057.510
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.819.482
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,67
|334.701.607
|% -8,57
|
|PENTA
|473,50
|100.725.395
|% -7,70
|
|KLSYN
|2,10
|41.228.209
|% -6,67
|
|MEPET
|3,01
|10.525.562
|% -5,94
|
|SASA
|43,30
|3.642.369.331
|% 7,71
|
|THYAO
|48,42
|3.430.945.180
|% -2,38
|
|KARSN
|7,31
|2.460.953.733
|% 1,67
|
|EREGL
|34,78
|1.460.855.340
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,11
|1.379.870.678
|% -0,79
|
|KARSN
|7,31
|2.460.953.733
|% 1,67
|
|DOHOL
|3,95
|851.011.957
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,80
|527.901.074
|% -0,36
|
|TSKB
|2,22
|402.891.843
|% 5,71
|
|YKBNK
|4,86
|724.067.020
|% 0,21
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5196
|16,5296
|% 0,46
|
|Euro
|17,7103
|17,7522
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6580
|20,7616
|% 0,09
|
|Frank
|17,1134
|17,2165
|% -0,02
|
|Riyal
|4,3936
|4,4156
|% 0,41
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-8,91
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,52
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56SASA
Yüzde 7.71 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 895, 294 adet işlem
-
17:55AYGAZ
Yüzde 6.11 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 772, 532 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.46 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 888, 328 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 61 artarak (% 0.06 ) 2, 902
-
17:53XU100
Endeks 2, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 34, 736.00 milyon TL de