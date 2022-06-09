***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 15:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036408
BIST
15:062.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,62
|Açılış
|: 2.546
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|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.575
En Düşük
2.511
15:0617,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 17,2400
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|Önceki Kapanış
|: 17,2050
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17,2364
En Düşük
17,0843
15:0618,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2210
|Açılış
|: 18,4500
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|Önceki Kapanış
|: 18,4400
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18,6154
En Düşük
18,3717
15:061.022,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.022,39
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:06
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.221.030
|% 9,96
|
|FLAP
|4,27
|69.437.478
|% 8,65
|
|FONET
|12,87
|48.303.093
|% 8,24
|
|MOBTL
|1,88
|168.577.099
|% 7,43
|
|TSGYO
|6,75
|51.580.061
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|90.617.962
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.488.397
|% -9,96
|
|PENTA
|407,70
|19.114.217
|% -7,26
|
|SEGYO
|1,17
|156.367.546
|% -7,14
|
|KOZAL
|192,50
|758.480.422
|% 2,39
|
|TAVHL
|49,62
|573.745.345
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,63
|522.067.285
|% -1,87
|
|ODAS
|2,92
|369.932.520
|% 1,74
|
|PGSUS
|158,10
|357.529.079
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,63
|522.067.285
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,17
|156.367.546
|% -7,14
|
|ODAS
|2,92
|369.932.520
|% 1,74
|
|MOBTL
|1,88
|168.577.099
|% 7,43
|
|VAKBN
|4,10
|188.680.541
|% -0,73
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2275
|17,2324
|% 0,62
|
|Euro
|18,5673
|18,6214
|% 1,24
|
|Sterlin
|21,5445
|21,6526
|% 0,65
|
|Frank
|17,5650
|17,6708
|% 0,75
|
|Riyal
|4,5796
|4,6026
|% 0,61
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.775
|6.946
|-11,62
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|-5,62
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|-2,81
|