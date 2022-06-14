***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2022 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037146
BIST
11:332.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,34
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
11:3317,2512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
11:3318,1341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1424
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1341
En Düşük
17,9666
11:331.014,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.014,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler11:31
|RAYSG
|11,77
|1.967.754
|% 10,00
|
|PENTA
|473,30
|29.022.545
|% 9,92
|
|UFUK
|60,95
|1.463.171
|% 9,92
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|FONET
|15,55
|50.781.393
|% 8,36
|
|TSGYO
|4,94
|3.726.479
|% -9,85
|
|ULUUN
|17,95
|55.953.061
|% -8,56
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|DAGI
|3,61
|25.909.026
|% -4,75
|
|YGGYO
|18,36
|1.836.570
|% -4,18
|
|THYAO
|47,04
|1.670.648.700
|% 0,09
|
|EREGL
|31,16
|589.471.239
|% 0,06
|
|SISE
|21,90
|507.733.530
|% -1,17
|
|SASA
|42,88
|475.657.084
|% 0,61
|
|KRDMD
|13,22
|390.320.980
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,61
|195.895.647
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,72
|217.870.059
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,05
|164.717.583
|% -0,25
|
|HALKB
|5,81
|224.123.805
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,18
|42.901.504
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2449
|17,2593
|% -0,01
|
|Euro
|18,0922
|18,1286
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,9240
|21,0289
|% 0,27
|
|Frank
|17,3858
|17,4906
|% 0,88
|
|Riyal
|4,5865
|4,6095
|% 0,04
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|5,18
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.726
|6.839
|21,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|10,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,07
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,81
|