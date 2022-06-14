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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

14.06.2022 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037145


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,77 3.116.130 % 10,00  
ULUSE 153,40 13.517.438 % 9,96  
UFUK 60,95 1.472.618 % 9,92  
BRKO 1,37 1.286.783 % 9,60  
FONET 15,68 55.688.205 % 9,27  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 17,2548 17,2600 % -0,01  
Euro 18,0574 18,0917 % 0,56  
Sterlin 20,9460 21,0511 % 0,37  
Frank 17,3964 17,5012 % 0,94  
Riyal 4,5847 4,6077 % 0,00  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 6,02  
Altın Gr. 1.014 1.014 5,23  
Cumhuriyet 6.748 6.850 -57,00  
Tam 6.726 6.839 21,00  
Yarım 3.302 3.345 10,00  
Çeyrek 1.654 1.672 5,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,20 0,11  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,08  
B. Petrol 123 123 1,04  
Seans Raporu 11:53
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