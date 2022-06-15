***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.06.2022 16:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037454
BIST
16:172.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,20
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:1717,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0330
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:1718,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:171.017,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,53
|Açılış
|: 1.017,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:15
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.685
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.960.053
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.807.358
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.825.220
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,64
|3.113.813.061
|% 1,66
|
|EREGL
|30,00
|2.083.644.559
|% -1,38
|
|SASA
|45,06
|1.533.384.015
|% 1,12
|
|SISE
|21,64
|1.494.262.144
|% -1,37
|
|AKBNK
|8,60
|830.320.747
|% 2,02
|
|MARTI
|1,52
|350.812.718
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|400.608.080
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,69
|628.515.455
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,76
|568.467.068
|% -0,83
|
|AKBNK
|8,60
|830.320.747
|% 2,02
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2887
|17,2951
|% 0,18
|
|Euro
|18,0092
|18,0309
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8027
|20,9071
|% 0,70
|
|Frank
|17,2107
|17,3144
|% 0,21
|
|Riyal
|4,5960
|4,6190
|% 0,15
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|19,76
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|14,19
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|61,00
|
|Tam
|6.753
|6.855
|67,00
|
|Yarım
|3.315
|3.353
|33,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,34
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,60
|