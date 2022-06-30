***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.06.2022 11:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040250
BIST
11:282.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,18
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:2816,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0435
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:2817,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0653
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:28972,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 972,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BMSCH
|10,77
|53.047.453
|% 8,79
|
|PEGYO
|1,86
|12.997.442
|% 7,51
|
|RTALB
|7,26
|61.255.939
|% 6,92
|
|VKFYO
|5,34
|4.634.354
|% 5,53
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.361.553
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.832.237
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,20
|15.441.647
|% -6,51
|
|THYAO
|46,38
|1.275.492.461
|% 0,43
|
|SISE
|21,44
|1.221.557.053
|% 3,68
|
|EREGL
|26,68
|379.832.046
|% 0,53
|
|KRDMD
|11,14
|367.885.797
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,64
|288.661.317
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,64
|288.661.317
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,35
|285.849.515
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.221.557.053
|% 3,68
|
|ODAS
|2,91
|159.393.120
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|70.725.305
|% -0,99
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6529
|16,6837
|% 0,27
|
|Euro
|17,4281
|17,4641
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,2021
|20,3034
|% 0,42
|
|Frank
|17,3819
|17,4866
|% 0,12
|
|Riyal
|4,4303
|4,4526
|% 0,17
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,59
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.492
|6.584
|-57,00
|
|Yarım
|3.177
|3.219
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,33
|