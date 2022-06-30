***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.06.2022 11:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040255
BIST
11:522.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,18
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:5216,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0433
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:5217,4419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0542
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:52973,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:52
|YGGYO
|22,80
|791.683
|% 9,51
|
|RTALB
|7,24
|67.587.523
|% 6,63
|
|BMSCH
|10,49
|64.397.546
|% 5,96
|
|PEGYO
|1,83
|19.038.938
|% 5,78
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.848.640
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.104.724
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,40
|15.563.588
|% -5,52
|
|THYAO
|45,88
|1.533.357.720
|% -0,65
|
|SISE
|21,34
|1.362.046.092
|% 3,19
|
|EREGL
|26,52
|474.803.509
|% -0,08
|
|KRDMD
|11,04
|423.015.456
|% -1,08
|
|SAHOL
|19,01
|357.947.280
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,63
|335.760.315
|% 3,95
|
|YKBNK
|4,29
|338.956.134
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|203.482.685
|% -1,38
|
|SISE
|21,34
|1.362.046.092
|% 3,19
|
|TSKB
|1,93
|116.118.516
|% -4,46
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6608
|16,6815
|% 0,26
|
|Euro
|17,4040
|17,4419
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,1877
|20,2890
|% 0,35
|
|Frank
|17,3750
|17,4796
|% 0,08
|
|Riyal
|4,4297
|4,4520
|% 0,16
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,76
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.489
|6.581
|-60,00
|
|Yarım
|3.176
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,17
|