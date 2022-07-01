***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 12:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040633
BIST
12:392.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 41,01
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
12:3916,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0530
|Açılış
|: 16,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7514
En Düşük
16,6705
12:3917,5236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5310
En Düşük
17,4341
12:39966,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,50
|Açılış
|: 966,43
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ISSEN
|28,00
|33.300.263
|% 9,37
|
|MAKIM
|16,50
|248.388.291
|% 8,20
|
|KOZAL
|183,00
|862.872.081
|% 7,65
|
|IZFAS
|5,32
|2.830.829
|% 7,47
|
|GESAN
|44,94
|164.701.265
|% 6,95
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|OYAYO
|8,19
|1.752.951
|% -4,99
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|GLRYH
|3,30
|23.256.304
|% -3,23
|
|THYAO
|48,92
|3.040.219.040
|% 4,53
|
|SISE
|21,46
|884.455.015
|% -0,19
|
|KOZAL
|183,00
|862.872.081
|% 7,65
|
|EREGL
|27,22
|594.137.287
|% 0,29
|
|TUPRS
|273,00
|569.123.290
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,65
|194.442.328
|% 0,38
|
|THYAO
|48,92
|3.040.219.040
|% 4,53
|
|YKBNK
|4,38
|237.977.367
|% 1,15
|
|ODAS
|2,92
|157.427.776
|% 1,04
|
|SISE
|21,46
|884.455.015
|% -0,19
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7437
|16,7514
|% 0,32
|
|Euro
|17,5184
|17,5236
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,1693
|20,2705
|% -0,49
|
|Frank
|17,3914
|17,4962
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4483
|4,4706
|% 0,30
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.452
|6.538
|-52,00
|
|Yarım
|3.158
|3.197
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.598
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,84
|