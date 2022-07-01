***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 12:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040635
BIST
13:272.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 40,11
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
13:2716,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0510
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
13:2717,5274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
13:27964,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,95
|Açılış
|: 964,98
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler13:27
|ISSEN
|28,10
|45.558.345
|% 9,77
|
|KOZAL
|183,40
|916.424.872
|% 7,88
|
|MAKIM
|16,45
|265.044.649
|% 7,87
|
|GESAN
|45,26
|185.417.549
|% 7,71
|
|IPEKE
|17,88
|75.713.103
|% 6,37
|
|RTALB
|7,16
|87.446.155
|% -4,02
|
|BRMEN
|1,73
|3.953
|% -3,89
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|GLRYH
|3,29
|25.177.712
|% -3,52
|
|COSMO
|10,55
|73.639
|% -3,48
|
|THYAO
|48,88
|3.227.277.341
|% 4,44
|
|SISE
|21,40
|971.431.336
|% -0,47
|
|KOZAL
|183,40
|916.424.872
|% 7,88
|
|EREGL
|27,38
|718.784.642
|% 0,88
|
|TUPRS
|271,40
|631.377.391
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,66
|204.006.150
|% 0,76
|
|ODAS
|2,89
|204.333.823
|% 0,00
|
|THYAO
|48,88
|3.227.277.341
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,36
|269.531.388
|% 0,69
|
|SISE
|21,40
|971.431.336
|% -0,47
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7448
|16,7494
|% 0,31
|
|Euro
|17,5121
|17,5274
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,1613
|20,2624
|% -0,53
|
|Frank
|17,3940
|17,4988
|% -0,09
|
|Riyal
|4,4503
|4,4726
|% 0,34
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-14,89
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.437
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.151
|3.190
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,97
|