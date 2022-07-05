***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.07.2022 09:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041395
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0360
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8624
En Düşük
16,7799
18:0517,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0745
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6113
En Düşük
17,4976
18:05980,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,71
|Açılış
|: 980,48
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
981,04
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANFM
|36,00
|26.391.829
|% 127,24
|
|YKSLN
|7,72
|13.735.302
|% 2,23
|
|KRVGD
|9,72
|23.179.919
|% 1,88
|
|KONTR
|151,40
|64.408.245
|% 0,22
|
|OYAKC
|13,10
|366.062.494
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,06
|12.905.443
|% 0,00
|
|ADEL
|23,86
|2.238.290
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|25.293.414
|% 0,00
|
|AEFES
|26,44
|33.801.528
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|77.031.874
|% 0,00
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% 0,00
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 0,00
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% 0,00
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,00
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8474
|16,8622
|% 0,21
|
|Euro
|17,5896
|17,6113
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,3402
|20,4422
|% 0,27
|
|Frank
|17,4630
|17,5682
|% 0,25
|
|Riyal
|4,4748
|4,4972
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,88
|
|Altın Gr.
|980
|981
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.545
|6.643
|17,00
|
|Yarım
|3.204
|3.248
|8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,15
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem