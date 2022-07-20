***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046885
BIST
14:482.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,95
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
14:4817,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0344
|Açılış
|: 17,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:4817,9519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:48965,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,83
|Açılış
|: 965,41
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DOBUR
|46,20
|13.653.801
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.764
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.382.229
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.687.082
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,56
|113.172.176
|% -7,53
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.224,00
|65.905.457
|% -7,00
|
|KRSTL
|7,79
|109.385.783
|% -5,80
|
|RTALB
|9,61
|284.199.315
|% -5,41
|
|THYAO
|50,60
|2.311.118.520
|% -0,98
|
|SISE
|21,26
|1.251.055.842
|% 0,38
|
|EREGL
|28,04
|746.436.448
|% 1,23
|
|SASA
|42,68
|685.100.776
|% 2,06
|
|HEKTS
|33,82
|654.890.443
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,97
|558.602.462
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|395.469.753
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|130.366.557
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|435.070.473
|% 0,44
|
|TSKB
|2,26
|184.261.186
|% 2,26
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5892
|17,5927
|% 0,19
|
|Euro
|17,9345
|17,9444
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,0087
|21,1141
|% 0,07
|
|Frank
|18,0506
|18,1593
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6666
|4,6900
|% 0,14
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,28
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.539
|6.638
|8,00
|
|Tam
|6.569
|6.618
|-13,00
|
|Yarım
|3.201
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,68
|
Seans Raporu
14:47
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