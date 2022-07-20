***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046889
BIST
14:312.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,91
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
14:3117,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0397
|Açılış
|: 17,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:3117,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0199
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:31966,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,35
|Açılış
|: 966,58
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DOBUR
|46,20
|13.269.971
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.764
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.353.910
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.662.849
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.226,20
|65.021.382
|% -6,83
|
|GLRYH
|3,59
|112.447.258
|% -6,75
|
|RTALB
|9,57
|270.308.624
|% -5,81
|
|KRSTL
|7,79
|107.463.673
|% -5,80
|
|THYAO
|50,60
|2.241.306.263
|% -0,98
|
|SISE
|21,26
|1.241.909.229
|% 0,38
|
|EREGL
|28,06
|736.849.222
|% 1,30
|
|SASA
|42,88
|667.838.853
|% 2,53
|
|HEKTS
|34,04
|644.754.229
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,99
|507.742.097
|% -0,99
|
|ODAS
|3,56
|374.957.898
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,24
|121.681.813
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,55
|425.182.024
|% 0,44
|
|TSKB
|2,27
|180.686.943
|% 2,71
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5861
|17,5998
|% 0,23
|
|Euro
|17,9228
|17,9390
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0125
|21,1179
|% 0,09
|
|Frank
|18,0620
|18,1708
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,12
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,81
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|2,00
|
|Tam
|6.557
|6.611
|-20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.230
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,50
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:45DENGE
Yüzde 5.95 oranında artışla 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 432, 104 adet işlem
-
14:44KNFRT
Yüzde 5.73 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 314 adet işlem
-
14:43TATGD
Yüzde 6.19 oranında artışla 16.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 253 adet işlem
-
14:42FRIGO
Yüzde 5.96 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 264 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 29 artarak (% 0.35 ) 2, 678