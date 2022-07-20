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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

20.07.2022 14:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046891


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DOBUR 46,20 13.732.525 % 10,00  
ATSYH 58,30 6.654.574 % 10,00  
BOSSA 11,78 45.675.426 % 9,98  
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Riyal 4,6680 4,6914 % 0,17  
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Altın Ons 1.708 1.708 -3,46  
Altın Gr. 965 966 -0,72  
Cumhuriyet 6.541 6.640 10,00  
Tam 6.568 6.616 -15,00  
Yarım 3.200 3.233 -8,00  
Çeyrek 1.605 1.617 -4,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,80 0,03  
Gümüş Gr. 10,59 10,61 0,02  
B. Petrol 106 106 -1,73  
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