***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046891
BIST
14:502.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,08
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
14:5017,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0380
|Açılış
|: 17,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:5017,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:50965,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 965,41
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:50
|RHEAG
|1,98
|1.799.868
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|13.732.525
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|45.675.426
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.749.486
|% 9,96
|
|KONYA
|1.220,80
|66.612.901
|% -7,24
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,71
|110.727.617
|% -6,77
|
|GLRYH
|3,62
|114.276.940
|% -5,97
|
|KZBGY
|77,95
|13.503.157
|% -4,19
|
|THYAO
|50,50
|2.413.451.480
|% -1,17
|
|SISE
|21,12
|1.355.026.465
|% -0,28
|
|EREGL
|28,00
|782.169.496
|% 1,08
|
|SASA
|42,64
|714.975.574
|% 1,96
|
|HEKTS
|33,72
|672.697.878
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,97
|599.389.403
|% -1,66
|
|ODAS
|3,53
|420.363.264
|% 2,02
|
|SKBNK
|1,25
|143.388.957
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|460.098.125
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|203.565.354
|% 2,26
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5912
|17,5976
|% 0,22
|
|Euro
|17,9409
|17,9536
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,0083
|21,1136
|% 0,07
|
|Frank
|18,0468
|18,1555
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6680
|4,6914
|% 0,17
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,46
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.616
|-15,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|