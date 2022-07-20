***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046896
BIST
14:232.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,48
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
14:2317,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:2317,9460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0225
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:23966,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 966,50
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:21
|RHEAG
|1,98
|1.795.764
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|13.216.887
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.327.099
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.650.402
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,58
|111.683.789
|% -7,01
|
|KONYA
|1.230,00
|63.777.030
|% -6,54
|
|KRSTL
|7,75
|103.893.934
|% -6,29
|
|RTALB
|9,60
|263.418.605
|% -5,51
|
|THYAO
|50,60
|2.215.594.094
|% -0,98
|
|SISE
|21,26
|1.237.044.290
|% 0,38
|
|EREGL
|28,04
|731.140.018
|% 1,23
|
|SASA
|42,88
|660.454.159
|% 2,53
|
|KCHOL
|35,12
|636.836.592
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,98
|500.735.982
|% -1,32
|
|ODAS
|3,55
|364.953.946
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|112.829.526
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,56
|419.675.513
|% 0,66
|
|TSKB
|2,27
|180.401.268
|% 2,71
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5891
|17,5956
|% 0,21
|
|Euro
|17,9327
|17,9458
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,0290
|21,1344
|% 0,17
|
|Frank
|18,0648
|18,1736
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6683
|4,6918
|% 0,18
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,38
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|2,00
|
|Tam
|6.557
|6.611
|-20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.230
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,83
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 16, 479.00 milyon TL de
-
14:33IMASM
Yüzde 5.13 oranında artışla 66.60 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 279 adet işlem
-
14:32DESPC
Yüzde 5.08 oranında artışla 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 060, 461 adet işlem
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, HALKB, BIMAS
-
14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 14 artarak (% 0.37 ) 2, 214