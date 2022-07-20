***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046897
BIST
14:352.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,14
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
14:3517,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0330
|Açılış
|: 17,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:3517,9330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0355
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:35965,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 965,90
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:35
|DOBUR
|46,20
|13.272.281
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.764
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.359.988
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.662.849
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,57
|112.571.322
|% -7,27
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.224,50
|65.067.905
|% -6,96
|
|RTALB
|9,52
|271.959.605
|% -6,30
|
|KRSTL
|7,80
|107.643.248
|% -5,68
|
|THYAO
|50,65
|2.243.889.877
|% -0,88
|
|SISE
|21,28
|1.242.519.670
|% 0,47
|
|EREGL
|28,06
|738.560.507
|% 1,30
|
|SASA
|42,86
|668.459.044
|% 2,49
|
|HEKTS
|34,02
|647.968.244
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,99
|509.191.596
|% -0,99
|
|ODAS
|3,56
|376.389.028
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,24
|122.058.310
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,56
|425.495.602
|% 0,66
|
|TSKB
|2,28
|180.718.564
|% 3,17
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5896
|17,5926
|% 0,19
|
|Euro
|17,9232
|17,9330
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,0218
|21,1273
|% 0,13
|
|Frank
|18,0667
|18,1756
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6646
|4,6880
|% 0,09
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,38
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|2,00
|
|Tam
|6.557
|6.611
|-20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.230
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,83
|