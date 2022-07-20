***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046900
BIST
16:022.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,78
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:0217,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 17,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:0217,9995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:02967,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,23
|Açılış
|: 967,46
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DOBUR
|46,20
|13.992.816
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.898.152
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.938.536
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,58
|127.966.284
|% -8,34
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,58
|124.015.151
|% -7,01
|
|KONYA
|1.233,70
|73.532.575
|% -6,26
|
|CANTE
|53,35
|27.971.678
|% -4,13
|
|THYAO
|50,65
|2.659.266.778
|% -0,88
|
|SISE
|21,20
|1.483.689.052
|% 0,09
|
|EREGL
|28,00
|891.311.427
|% 1,08
|
|SASA
|42,56
|788.127.705
|% 1,77
|
|KCHOL
|35,22
|768.909.954
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,98
|690.743.946
|% -1,32
|
|ODAS
|3,56
|504.668.616
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,24
|153.188.854
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,56
|552.220.685
|% 0,66
|
|TSKB
|2,25
|226.220.095
|% 1,81
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5787
|17,5881
|% 0,16
|
|Euro
|17,9803
|17,9972
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0301
|21,1355
|% 0,17
|
|Frank
|18,0717
|18,1806
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,19
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,98
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.588
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|