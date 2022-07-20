***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046913
BIST
14:482.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,95
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
14:4817,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0398
|Açılış
|: 17,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:4817,9475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0210
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:48965,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 965,65
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DOBUR
|46,20
|13.658.097
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.766
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.382.288
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.688.641
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,56
|113.172.176
|% -7,53
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.223,50
|66.041.258
|% -7,04
|
|KRSTL
|7,79
|109.617.327
|% -5,80
|
|RTALB
|9,61
|285.521.333
|% -5,41
|
|THYAO
|50,60
|2.319.469.399
|% -0,98
|
|SISE
|21,20
|1.260.650.306
|% 0,09
|
|EREGL
|28,00
|748.176.831
|% 1,08
|
|SASA
|42,66
|687.390.778
|% 2,01
|
|HEKTS
|33,80
|655.705.771
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,97
|559.099.399
|% -1,66
|
|ODAS
|3,54
|395.580.463
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,25
|130.444.175
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|435.406.985
|% 0,22
|
|TSKB
|2,27
|192.662.390
|% 2,71
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5915
|17,5994
|% 0,23
|
|Euro
|17,9362
|17,9475
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0101
|21,1155
|% 0,08
|
|Frank
|18,0517
|18,1605
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6669
|4,6903
|% 0,14
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,46
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.616
|-15,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:03GLRYH
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 205, 100 adet işlem
-
15:02TUKAS
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 432, 458 adet işlem
-
15:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, PGSUS
-
15:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.06 ) 2, 204
-
15:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, VANGD, UFUK, BOSSA, RHEAG, KLRHO, DOBUR