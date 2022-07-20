***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046917
BIST
14:382.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
14:3817,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 17,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:3817,9287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0398
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:38965,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 965,79
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DOBUR
|46,20
|13.321.623
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.764
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.360.507
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.672.868
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,56
|112.873.332
|% -7,53
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.223,90
|65.675.611
|% -7,01
|
|RTALB
|9,50
|280.928.569
|% -6,50
|
|KRSTL
|7,76
|108.417.294
|% -6,17
|
|THYAO
|50,60
|2.301.034.243
|% -0,98
|
|SISE
|21,26
|1.247.159.453
|% 0,38
|
|EREGL
|28,06
|740.577.321
|% 1,30
|
|SASA
|42,76
|675.659.155
|% 2,25
|
|HEKTS
|33,92
|651.554.823
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,98
|509.444.675
|% -1,32
|
|ODAS
|3,56
|390.673.636
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|130.177.726
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,56
|426.433.212
|% 0,66
|
|TSKB
|2,28
|180.889.396
|% 3,17
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5885
|17,5987
|% 0,22
|
|Euro
|17,9175
|17,9287
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,0077
|21,1131
|% 0,07
|
|Frank
|18,0460
|18,1547
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6677
|4,6911
|% 0,16
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-4,78
|
|Altın Gr.
|966
|967
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.539
|6.638
|8,00
|
|Tam
|6.572
|6.622
|-9,00
|
|Yarım
|3.202
|3.235
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,74
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53RHEAG
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 010 adet işlem
-
14:52GLBMD
Yüzde 6.61 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 457, 366 adet işlem
-
14:51XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 16, 954.00 milyon TL de
-
14:50RUBNS
Yüzde 5.45 oranında artışla 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 809, 248 adet işlem
-
14:49ZOREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 095, 455 adet işlem