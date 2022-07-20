***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046928
BIST
16:162.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,61
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:1617,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0360
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:1618,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:16967,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 967,07
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:14
|VAKKO
|18,37
|47.269.754
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.837
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|31.060.911
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,54
|132.581.525
|% -8,83
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|125.071.580
|% -6,75
|
|KONYA
|1.232,10
|73.781.610
|% -6,38
|
|CANTE
|53,35
|28.326.815
|% -4,13
|
|THYAO
|50,70
|2.708.006.666
|% -0,78
|
|SISE
|21,20
|1.494.724.106
|% 0,09
|
|EREGL
|27,96
|897.455.589
|% 0,94
|
|SASA
|42,56
|795.627.123
|% 1,77
|
|KCHOL
|35,16
|776.810.668
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,99
|733.760.146
|% -0,99
|
|ODAS
|3,56
|512.409.906
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|153.630.266
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|557.913.542
|% 0,44
|
|TSKB
|2,25
|226.547.268
|% 1,81
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5775
|17,5963
|% 0,21
|
|Euro
|17,9883
|18,0038
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,0102
|21,1155
|% 0,08
|
|Frank
|18,0711
|18,1799
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,12
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,98
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.588
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|