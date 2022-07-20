***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046938
BIST
16:252.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,94
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:2517,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:2518,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:25967,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,83
|Açılış
|: 967,07
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:25
|VAKKO
|18,37
|48.406.765
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.016.471
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.404.055
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,56
|133.917.098
|% -8,59
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.227,40
|74.230.608
|% -6,74
|
|GLRYH
|3,60
|125.235.101
|% -6,49
|
|EDIP
|3,29
|15.154.651
|% -4,36
|
|THYAO
|50,70
|2.722.900.062
|% -0,78
|
|SISE
|21,18
|1.502.220.819
|% 0,00
|
|EREGL
|27,96
|907.262.062
|% 0,94
|
|SASA
|42,60
|801.134.635
|% 1,87
|
|KCHOL
|35,16
|781.819.705
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,97
|738.096.750
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|518.956.746
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|153.931.020
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|562.705.132
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|228.031.443
|% 1,81
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5785
|17,5832
|% 0,13
|
|Euro
|17,9924
|18,0117
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0291
|21,1346
|% 0,17
|
|Frank
|18,0788
|18,1877
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6655
|4,6889
|% 0,11
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-1,19
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|24,00
|
|Tam
|6.575
|6.636
|5,00
|
|Yarım
|3.204
|3.242
|1,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,76
|