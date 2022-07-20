***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:08
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046940
BIST
16:252.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:2517,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:2518,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:25967,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 967,07
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:25
|VAKKO
|18,37
|48.489.834
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.409.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.017.348
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,54
|135.238.896
|% -8,83
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.224,50
|74.619.171
|% -6,96
|
|GLRYH
|3,60
|125.460.858
|% -6,49
|
|EDIP
|3,29
|15.154.651
|% -4,36
|
|THYAO
|50,75
|2.758.195.587
|% -0,68
|
|SISE
|21,20
|1.506.321.590
|% 0,09
|
|EREGL
|27,98
|910.507.770
|% 1,01
|
|SASA
|42,66
|805.193.488
|% 2,01
|
|KCHOL
|35,22
|784.737.622
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,99
|746.863.473
|% -0,99
|
|ODAS
|3,55
|519.234.108
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|155.636.870
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|566.307.078
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|229.132.960
|% 2,26
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5790
|17,5846
|% 0,14
|
|Euro
|17,9909
|18,0076
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,0375
|21,1430
|% 0,21
|
|Frank
|18,0723
|18,1812
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,12
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,31
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|29,00
|
|Tam
|6.580
|6.643
|12,00
|
|Yarım
|3.206
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,09
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,57
|