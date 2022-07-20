***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046956
BIST
15:492.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,51
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:4917,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0422
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
15:4917,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:49967,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 967,61
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DOBUR
|46,20
|13.936.360
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.865.302
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.932.929
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,58
|121.878.993
|% -8,34
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.229,00
|72.280.794
|% -6,62
|
|GLRYH
|3,60
|123.011.608
|% -6,49
|
|KZBGY
|77,85
|13.882.462
|% -4,31
|
|THYAO
|50,60
|2.612.046.765
|% -0,98
|
|SISE
|21,12
|1.454.725.684
|% -0,28
|
|EREGL
|27,90
|875.681.554
|% 0,72
|
|SASA
|42,52
|778.063.726
|% 1,67
|
|KCHOL
|35,14
|746.888.104
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|669.710.260
|% -1,66
|
|ODAS
|3,56
|500.795.621
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|152.626.902
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|531.057.913
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|225.245.481
|% 2,26
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5926
|17,6041
|% 0,25
|
|Euro
|17,9781
|17,9920
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9852
|21,0904
|% -0,04
|
|Frank
|18,0508
|18,1595
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6655
|4,6889
|% 0,11
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,12
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.664
|34,00
|
|Tam
|6.584
|6.637
|6,00
|
|Yarım
|3.208
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,03
|
Seans Raporu
15:47
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