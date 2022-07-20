***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046962
BIST
16:312.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:3117,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0317
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:3117,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:31968,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,49
|Açılış
|: 968,73
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:29
|VAKKO
|18,37
|48.489.834
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.409.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.017.348
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,54
|135.238.896
|% -8,83
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.224,50
|74.619.171
|% -6,96
|
|GLRYH
|3,60
|125.460.858
|% -6,49
|
|EDIP
|3,29
|15.154.651
|% -4,36
|
|THYAO
|50,75
|2.758.195.587
|% -0,68
|
|SISE
|21,20
|1.506.321.590
|% 0,09
|
|EREGL
|27,98
|910.507.770
|% 1,01
|
|SASA
|42,66
|805.193.488
|% 2,01
|
|KCHOL
|35,22
|784.737.622
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,99
|746.863.473
|% -0,99
|
|ODAS
|3,55
|519.234.108
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|155.636.870
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|566.307.078
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|229.132.960
|% 2,26
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5785
|17,5884
|% 0,16
|
|Euro
|17,9733
|17,9915
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0286
|21,1340
|% 0,16
|
|Frank
|18,0647
|18,1736
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6669
|4,6903
|% 0,14
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|1,15
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|28,00
|
|Tam
|6.577
|6.641
|10,00
|
|Yarım
|3.205
|3.245
|4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,60
|