***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046968
BIST
15:252.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,30
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:2517,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0397
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6025
En Düşük
17,4800
15:2517,9523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0162
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:25968,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,85
|Açılış
|: 968,09
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DOBUR
|46,20
|13.906.468
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.825.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|29.907.414
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.750.398
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,64
|115.721.169
|% -7,62
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|121.344.072
|% -6,75
|
|KONYA
|1.228,40
|70.067.266
|% -6,66
|
|KZBGY
|77,80
|13.646.710
|% -4,38
|
|THYAO
|50,60
|2.543.765.810
|% -0,98
|
|SISE
|21,14
|1.428.397.120
|% -0,19
|
|EREGL
|27,94
|854.620.706
|% 0,87
|
|SASA
|42,64
|752.825.857
|% 1,96
|
|KCHOL
|35,16
|731.107.339
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,98
|654.409.378
|% -1,32
|
|ODAS
|3,55
|469.756.174
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|151.944.346
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|497.888.592
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|213.218.452
|% 2,26
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5814
|17,6057
|% 0,26
|
|Euro
|17,9428
|17,9592
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,0013
|21,1067
|% 0,04
|
|Frank
|18,0637
|18,1725
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6686
|4,6921
|% 0,18
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,54
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.582
|6.641
|10,00
|
|Yarım
|3.207
|3.245
|4,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,81
|