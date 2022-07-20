***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046970
BIST
15:232.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,13
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:2317,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0461
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6057
En Düşük
17,4800
15:2317,9592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0093
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:23967,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,17
|Açılış
|: 967,41
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DOBUR
|46,20
|13.896.951
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.825.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|29.467.667
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.750.398
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,65
|115.488.953
|% -7,50
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.230,10
|69.841.010
|% -6,53
|
|GLRYH
|3,60
|121.264.688
|% -6,49
|
|KZBGY
|77,80
|13.646.710
|% -4,38
|
|THYAO
|50,60
|2.542.302.537
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,98
|654.094.224
|% -1,32
|
|YKBNK
|4,55
|495.171.235
|% 0,44
|
|ODAS
|3,55
|468.795.066
|% 2,60
|
|TUPRS
|245,30
|363.877.786
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,98
|654.094.224
|% -1,32
|
|ODAS
|3,55
|468.795.066
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,55
|495.171.235
|% 0,44
|
|TSKB
|2,26
|211.779.192
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,29
|75.161.444
|% 1,57
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5928
|17,6004
|% 0,23
|
|Euro
|17,9430
|17,9568
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,9992
|21,1045
|% 0,02
|
|Frank
|18,0578
|18,1665
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6686
|4,6920
|% 0,18
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.581
|6.635
|4,00
|
|Yarım
|3.207
|3.242
|1,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.621
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,80
|