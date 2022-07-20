***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046974
BIST
15:212.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,05
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:2117,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0382
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6025
En Düşük
17,4800
15:2117,9573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0112
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:21966,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 966,66
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DOBUR
|46,20
|13.896.951
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.825.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|29.467.667
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.750.398
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,65
|115.488.953
|% -7,50
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.230,10
|69.841.010
|% -6,53
|
|GLRYH
|3,60
|121.264.688
|% -6,49
|
|KZBGY
|77,80
|13.646.710
|% -4,38
|
|THYAO
|50,60
|2.542.302.537
|% -0,98
|
|SISE
|21,16
|1.424.285.041
|% -0,09
|
|EREGL
|27,96
|853.442.114
|% 0,94
|
|SASA
|42,64
|750.511.325
|% 1,96
|
|KCHOL
|35,18
|728.825.015
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,98
|654.094.224
|% -1,32
|
|ODAS
|3,55
|468.795.066
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|151.926.809
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,55
|495.171.235
|% 0,44
|
|TSKB
|2,26
|211.779.192
|% 2,26
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5907
|17,5978
|% 0,22
|
|Euro
|17,9422
|17,9573
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,9962
|21,1015
|% 0,01
|
|Frank
|18,0567
|18,1655
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6683
|4,6917
|% 0,17
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,87
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|20,00
|
|Tam
|6.583
|6.641
|10,00
|
|Yarım
|3.208
|3.245
|4,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,82
|