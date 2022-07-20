***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046893
BIST
16:492.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,90
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:4917,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:4917,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:49966,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|RHEAG
|1,98
|1.828.252
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.646.585
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.024.140
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.484.465
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,61
|140.367.740
|% -7,98
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.226,00
|76.168.472
|% -6,85
|
|GLRYH
|3,59
|126.677.661
|% -6,75
|
|RTALB
|9,73
|337.235.388
|% -4,23
|
|THYAO
|51,05
|3.024.421.066
|% -0,10
|
|SISE
|21,28
|1.576.525.060
|% 0,47
|
|EREGL
|28,14
|1.024.052.345
|% 1,59
|
|SASA
|42,92
|848.784.442
|% 2,63
|
|KCHOL
|35,22
|833.310.743
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,99
|759.027.024
|% -0,99
|
|ODAS
|3,54
|555.251.640
|% 2,31
|
|YKBNK
|4,57
|599.790.718
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,24
|157.028.242
|% 5,08
|
|TSKB
|2,27
|240.775.401
|% 2,71
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5752
|17,5940
|% 0,20
|
|Euro
|17,9669
|17,9869
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,0179
|21,1233
|% 0,11
|
|Frank
|18,0709
|18,1797
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6651
|4,6885
|% 0,10
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,90
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,74
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|36,00
|
|Tam
|6.574
|6.642
|11,00
|
|Yarım
|3.203
|3.245
|4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,90
|
Seans Raporu
16:47
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