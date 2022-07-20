***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046898
BIST
16:142.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,41
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:1417,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:1418,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:14966,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 966,32
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:12
|VAKKO
|18,37
|47.269.754
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.837
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|31.060.911
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,54
|132.581.525
|% -8,83
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|125.071.580
|% -6,75
|
|KONYA
|1.232,10
|73.781.610
|% -6,38
|
|CANTE
|53,35
|28.326.815
|% -4,13
|
|THYAO
|50,70
|2.708.006.666
|% -0,78
|
|SISE
|21,20
|1.494.724.106
|% 0,09
|
|EREGL
|27,96
|897.455.589
|% 0,94
|
|SASA
|42,56
|795.627.123
|% 1,77
|
|KCHOL
|35,16
|776.810.668
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,99
|733.760.146
|% -0,99
|
|ODAS
|3,56
|512.409.906
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|153.630.266
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|557.913.542
|% 0,44
|
|TSKB
|2,25
|226.547.268
|% 1,81
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5831
|17,5958
|% 0,21
|
|Euro
|17,9876
|18,0001
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0102
|21,1155
|% 0,08
|
|Frank
|18,0711
|18,1799
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,12
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,98
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.588
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|
Seans Raporu
16:12
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16:27KRTEK
Yüzde 4.95 oranında artışla 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 830, 489 adet işlem
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16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 27 artarak (% 0.16 ) 2, 673
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16:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ULUSE, VAKKO
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16:26XU100
Endeks 2, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 20, 983.00 milyon TL de
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16:26VANGD
Yüzde 9.88 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 914 adet işlem