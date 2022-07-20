***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046901
BIST
16:492.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,90
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:4917,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:4917,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:49966,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|VAKKO
|18,37
|48.637.272
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.024.140
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.484.465
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.827.743
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,55
|138.511.402
|% -8,71
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,58
|126.510.542
|% -7,01
|
|KONYA
|1.224,20
|75.845.705
|% -6,98
|
|CANTE
|53,20
|29.262.813
|% -4,40
|
|THYAO
|50,95
|2.937.699.853
|% -0,29
|
|SISE
|21,26
|1.566.524.074
|% 0,38
|
|EREGL
|28,16
|1.010.522.268
|% 1,66
|
|SASA
|42,94
|838.907.521
|% 2,68
|
|KCHOL
|35,22
|828.328.806
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,99
|758.859.959
|% -0,99
|
|ODAS
|3,54
|554.738.912
|% 2,31
|
|YKBNK
|4,56
|587.408.491
|% 0,66
|
|SKBNK
|1,25
|156.398.021
|% 5,93
|
|TSKB
|2,27
|239.074.130
|% 2,71
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5752
|17,5940
|% 0,20
|
|Euro
|17,9669
|17,9869
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,0395
|21,1450
|% 0,22
|
|Frank
|18,0777
|18,1866
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6655
|4,6889
|% 0,11
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,31
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|29,00
|
|Tam
|6.580
|6.643
|12,00
|
|Yarım
|3.206
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,09
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,57
|
Seans Raporu
16:47
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