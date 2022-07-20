***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046916
BIST
17:512.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,93
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.526
En Düşük
2.499
17:5117,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0388
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
17:5117,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
17:51967,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 966,91
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler17:49
|IZFAS
|2,75
|5.494.552
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|46.974.364
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.186.407
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.184.110
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.634.439
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,55
|156.775.148
|% -8,71
|
|KONYA
|1.214,50
|86.797.772
|% -7,72
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|CANTE
|53,60
|32.858.821
|% -3,68
|
|NIBAS
|8,95
|47.626.664
|% -3,66
|
|THYAO
|51,35
|4.048.209.240
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.770.056.997
|% 0,00
|
|EREGL
|28,10
|1.131.674.571
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,03
|950.136.032
|% 0,33
|
|KCHOL
|35,20
|937.941.962
|% 1,09
|
|EKGYO
|3,03
|950.136.032
|% 0,33
|
|ODAS
|3,52
|636.911.875
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,58
|702.009.539
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,23
|182.097.464
|% 4,24
|
|TSKB
|2,25
|248.398.428
|% 1,81
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5854
|17,6008
|% 0,23
|
|Euro
|17,9674
|17,9796
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0269
|21,1324
|% 0,16
|
|Frank
|18,0417
|18,1504
|% -0,01
|
|Riyal
|4,6654
|4,6888
|% 0,11
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,81
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.571
|6.643
|12,00
|
|Yarım
|3.202
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,67
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de