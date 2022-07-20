***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046921
BIST
17:562.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,05
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.526
En Düşük
2.499
17:5617,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
17:5617,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
17:56967,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 967,51
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ALKA
|43,34
|47.006.435
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.184.312
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,75
|5.508.819
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.186.407
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.634.439
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,54
|157.233.514
|% -8,83
|
|KONYA
|1.213,00
|86.858.462
|% -7,83
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|CANTE
|53,35
|33.045.992
|% -4,13
|
|NIBAS
|8,95
|47.764.210
|% -3,66
|
|THYAO
|51,45
|4.071.330.512
|% 0,68
|
|SISE
|21,20
|1.781.841.590
|% 0,09
|
|EREGL
|28,14
|1.140.855.398
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,03
|953.798.134
|% 0,33
|
|KCHOL
|35,24
|941.770.759
|% 1,21
|
|EKGYO
|3,03
|953.798.134
|% 0,33
|
|ODAS
|3,52
|639.487.071
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,59
|717.764.175
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,23
|182.141.517
|% 4,24
|
|TSKB
|2,25
|248.452.873
|% 1,81
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5877
|17,5932
|% 0,19
|
|Euro
|17,9650
|17,9746
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0195
|21,1249
|% 0,12
|
|Frank
|18,0373
|18,1460
|% -0,04
|
|Riyal
|4,6659
|4,6893
|% 0,12
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,86
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.572
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.203
|3.247
|6,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de