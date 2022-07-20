***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046923
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
18:0517,9617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
18:05966,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 966,49
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.186.904
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.658.375
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.145.990
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|10.146.103
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.342.869
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.241.926
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.496.989
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.287.158
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.734.182
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.527.816.211
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.869.294.510
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.211.185.944
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.019.774.406
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.019.030.925
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.019.774.406
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|693.630.743
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|757.990.590
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|184.520.044
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|260.883.195
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5815
|17,5912
|% 0,18
|
|Euro
|17,9424
|17,9610
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,0391
|21,1446
|% 0,21
|
|Frank
|18,0415
|18,1502
|% -0,01
|
|Riyal
|4,6669
|4,6903
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,24
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.573
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.203
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de