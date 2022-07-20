***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 15:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046926
BIST
17:282.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,00
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.526
En Düşük
2.499
17:2817,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
17:2817,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
17:28966,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 966,15
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IZFAS
|2,75
|5.167.544
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.118.988
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.626.585
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.059.763
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.173.170
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,55
|151.441.247
|% -8,71
|
|KONYA
|1.206,90
|83.266.444
|% -8,30
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|NIBAS
|8,91
|46.613.376
|% -4,09
|
|DERHL
|8,48
|22.463.668
|% -3,20
|
|THYAO
|51,50
|3.809.292.936
|% 0,78
|
|SISE
|21,28
|1.697.072.748
|% 0,47
|
|EREGL
|28,12
|1.096.969.445
|% 1,52
|
|KCHOL
|35,20
|900.758.687
|% 1,09
|
|SASA
|42,70
|894.546.293
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,99
|839.438.355
|% -0,99
|
|ODAS
|3,51
|613.943.665
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,59
|677.520.855
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,25
|159.157.417
|% 5,93
|
|TSKB
|2,25
|247.167.089
|% 1,81
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5805
|17,5899
|% 0,17
|
|Euro
|17,9605
|17,9740
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0038
|21,1092
|% 0,05
|
|Frank
|18,0511
|18,1599
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6650
|4,6884
|% 0,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,14
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.563
|6.630
|-1,00
|
|Yarım
|3.198
|3.239
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|