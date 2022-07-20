***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046914
BIST
09:552.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,31
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.529
En Düşük
2.529
09:5517,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
09:5518,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0391
En Düşük
17,9005
09:55956,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,82
|Açılış
|: 956,43
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
955,38
BIST En Aktif Hisseler09:55
|KAPLM
|54,00
|857.520
|% 5,57
|
|KLRHO
|14,50
|3.318.224
|% 5,07
|
|EMNIS
|26,90
|45.461
|% 3,30
|
|DESA
|14,10
|92.341
|% 3,30
|
|OZKGY
|6,35
|528.231
|% 2,58
|
|KZBGY
|80,00
|29.360
|% -2,20
|
|EGEPO
|10,30
|51.500
|% -1,90
|
|EDIP
|3,30
|21.998
|% -1,49
|
|CEOEM
|9,64
|75.954
|% -0,72
|
|DERHL
|8,35
|207.539
|% -0,60
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 0,00
|
|HEKTS
|33,62
|881.774.750
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 0,00
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 0,00
|
|ASELS
|22,18
|581.050.163
|% 0,00
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 0,00
|
|TSKB
|2,26
|261.306.285
|% 0,44
|
|ISCTR
|4,89
|555.610.909
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6105
|17,6258
|% 0,14
|
|Euro
|18,0157
|18,0264
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,0388
|21,1443
|% 0,08
|
|Frank
|18,0362
|18,1449
|% -0,05
|
|Riyal
|4,6704
|4,6938
|% 0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-6,44
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.509
|6.594
|-14,00
|
|Yarım
|3.172
|3.226
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,61
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 53 artarak (% 0.09 ) 2, 702
-
10:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, SKBNK
-
10:12
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BLCYT, AKPAZ
-
10:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, HEKTS, YKBNK