***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2022 15:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059298
BIST
15:153.157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -14,50
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:1518,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:1518,2683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0286
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:15995,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,30
|Açılış
|: 995,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:15
|CLEBI
|397,10
|107.398.641
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.057.315
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.661.477
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|85.611.078
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.260.949
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,92
|60.683.059
|% -7,59
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,66
|37.992.064
|% -6,58
|
|FLAP
|6,59
|48.356.602
|% -5,72
|
|HALKB
|9,18
|4.474.267.475
|% 6,50
|
|PETKM
|14,04
|4.441.216.246
|% -2,64
|
|THYAO
|71,20
|4.434.623.453
|% -2,60
|
|GARAN
|23,26
|3.952.652.461
|% 1,13
|
|YKBNK
|7,48
|3.790.320.035
|% 6,25
|
|EKGYO
|4,05
|2.217.128.990
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,48
|3.790.320.035
|% 6,25
|
|HALKB
|9,18
|4.474.267.475
|% 6,50
|
|ISCTR
|8,19
|3.151.269.368
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,95
|2.552.356.070
|% 8,76
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2009
|18,2083
|% 0,13
|
|Euro
|18,2470
|18,2683
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0018
|21,1071
|% -0,37
|
|Frank
|18,5083
|18,6198
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,16
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-9,74
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.775
|-34,00
|
|Tam
|6.703
|6.756
|-18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|-1,26
|